Калуга, 18 октября 2022, 09:41 — REGNUM Годовая инфляция в Калужской области замедляется пятый месяц подряд, но пока остаётся выше, чем в целом по стране и в Центральном федеральном округе. В сентябре показатель составил 17,1%, показав снижение по сравнению с августом на 1,2 процентных пункта. Об этом 18 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на эксперта калужского отделения Банка России Аллу Боровкову.
Рост цен в регионе сдерживало расширение предложений по продуктам в ряде сегментах продовольственного рынка. В частности, на ценах отразились как рост посевных площадей, так и благоприятные погодные условия, благодаря чему аграрии собрали более обильный урожай, чем в 2021 году. В этой связи продолжили снижаться цены на картофель, также стали намного медленнее расти цены на яблоки. Внесли свой вклад в расширение предложения и тепличные хозяйства. В итоге в калужских магазинах помидоры стали стоить дешевле, чем годом ранее. Одновременно в сентябре снизились затраты животноводов на корма и выросло предложение мяса. Так, куриное мясо стало стоить дешевле, чем в 2021 году, а цены на свинину стали расти медленнее. Снижение стоимости мясного сырья, в свою очередь, привело к уменьшению цен на сосиски и колбасу.
В сегменте непродовольственных товаров уменьшились годовые темпы роста цен на легковые автомобили и стали быстрее дешеветь смартфоны. Повлияло ослабление потребительской активности. Дополнительное влияние на динамику цен на смартфоны оказало расширение поставок за счет постепенного развития параллельного импорта.
Читайте ранее в этом сюжете: Инфляция в Калужской области снижается третий месяц подряд — Банк России