Калуга, 18 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Калужской области замедляется пятый месяц подряд, но пока остаётся выше, чем в целом по стране и в Центральном федеральном округе. В сентябре показатель составил 17,1%, показав снижение по сравнению с августом на 1,2 процентных пункта. Об этом 18 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на эксперта калужского отделения Банка России Аллу Боровкову.

ИА REGNUM Инфляция

Рост цен в регионе сдерживало расширение предложений по продуктам в ряде сегментах продовольственного рынка. В частности, на ценах отразились как рост посевных площадей, так и благоприятные погодные условия, благодаря чему аграрии собрали более обильный урожай, чем в 2021 году. В этой связи продолжили снижаться цены на картофель, также стали намного медленнее расти цены на яблоки. Внесли свой вклад в расширение предложения и тепличные хозяйства. В итоге в калужских магазинах помидоры стали стоить дешевле, чем годом ранее. Одновременно в сентябре снизились затраты животноводов на корма и выросло предложение мяса. Так, куриное мясо стало стоить дешевле, чем в 2021 году, а цены на свинину стали расти медленнее. Снижение стоимости мясного сырья, в свою очередь, привело к уменьшению цен на сосиски и колбасу.

В сегменте непродовольственных товаров уменьшились годовые темпы роста цен на легковые автомобили и стали быстрее дешеветь смартфоны. Повлияло ослабление потребительской активности. Дополнительное влияние на динамику цен на смартфоны оказало расширение поставок за счет постепенного развития параллельного импорта.

«Мы наблюдаем, что цены растут уже гораздо медленнее, чем весной, а на некоторые товары цены снижаются. Производители постепенно находят новых поставщиков сырья и комплектующих, импортеры налаживают новые пути перевозки товаров. Покупатели понимают, что товары по-прежнему можно найти на полках магазинов. Чем быстрее будут налаживаться торговые связи и перестраиваться производство, тем медленнее будет рост цен», — отметила Алла Боровкова.