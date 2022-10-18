Нижнекамск, Татария, , 09:36 — REGNUM Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

«Нефтехимик» Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Нефтехимика» шайбы забросили нападающие Андрей Белозёров, Евгений Митякин и защитник Максим Гончаров. У «Сибири» отличились форварды Александр Шаров и Вячеслав Литовченко.

На сегодняшний день «Нефтехимик» занимает восьмое место в Восточной конференции, на счету команды 17 очков. «Сибирь» идёт на пятом месте в Восточной конференции с 22 очками.

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