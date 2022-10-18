Лондон, 18 октября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Британский монарх Карл III сказал афганскому беженцу, что надеется однажды вернуться в Афганистан в «более счастливые времена».

Dan Marsh Карл III

Во время визита в Шотландию он провёл день с беженцами из Афганистана, Сирии и с территории б. УССР.

Как сообщает Sky News, 1000 беженцев из упомянутых стран недавно обосновались в городе Абердин. Король встретился с беженцами в этом городе.

«Я надеюсь однажды поехать в Афганистан, — сказал он Василу Бурхану, бывшему переводчику британской армии в Афганистане. — Я был там однажды».

В 2010 году Карл III, тогда ещё принц Уэльский, посетил Афганистан с необъявленным визитом и встретился с британскими войсками в Гильменде.