Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ищут добровольцев, которые за денежное вознаграждение согласятся принять участие в клиническом исследовании назальной вакцины от COVID-19, сообщили 18 октября в пресс-службе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.

Influenza.spb.ru НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева

Добровольцев ищут среди горожан в возрасте от 18 до 60 лет. Им предстоит пройти двукратную вакцинацию, но без госпитализации.

«Обязательное ежедневное посещение клиники в течение пяти дней после каждой вакцинации», — уточнили в НИИ условия испытания.

Участникам клинического исследования полагается вознаграждение в 50 тыс. рублей на руки. Запись на прескрининг с 09:00 до 16:00 по телефону 8-812-499-15-50, 8-921-398-87-10 (работает WhatsApp).

Отметим, что в сентябре также набиралась группа добровольцев для испытания назальной вакцины от ковида, однако тогда участников госпитализировали, а по итогам им выплатили на руки по 60 тыс. рублей.