Москва, 18 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе ЦСКА шайбы забросили защитник Артём Сергеев и нападающие Владислав Каменев и Антон Слепышев. У «Динамо» отличился защитник Егор Мартынов.

На сегодняшний день ЦСКА занимает четвёртое место в Западной конференции, на счету команды 25 очков. «Динамо» идёт на втором месте в Западной конференции с 29 очками.

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