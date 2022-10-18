Белгород, , 09:33 — REGNUM Побывавший в Белгороде американский журналист Патрик Ланкастер пришёл к выводу, что СМИ стран Запада замалчивают факт обстрела города со стороны вооружённых формирований киевского террористического режима, Его репортаж 18 октября опубликован на видеохостинге YouTube.

Обстрел Mil.gov.ua

Журналист из США приехал к дому в Белгороде, пострадавшему в результате падения на него осколков запущенной боевиками ВСУ из реактивной системы залпового огня ракеты.

«Мы приехали в Белгород, чтобы увидеть разрушения и ущерб, который был нанесен гражданским строениям. Ведущие СМИ (на Западе. — Прим. ред.) не покажут эту сторону. Они не покажут атаки российских городов со стороны [Киева]. Они покажут лишь ту сторону, которая выгодна [киевскому режиму]», — сказал он.

Также Ланкастер рассказал, что в данный момент полным ходом ведётся ремонт здания и жители РФ делают всё, чтобы ликвидировать последствия обстрелов со стороны киевских нацистов.

«Не будьте стадом, которое слепо верит тому, что им скажут ведущие СМИ. Откройте глаза и посмотрите на ситуацию с обеих сторон», — добавил американский журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября стало известно, что после обстрела ВСУ Белгорода были повреждены 16 домов и восемь автомобилей.