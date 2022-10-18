Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. 23 жителя Ейска, в том числе шесть детей, эвакуированы в пункт временного размещения. Ещё более 500 человек нашли приют у родных и знакомых. Об этом 18 октября сообщает оперштаб Кубани.

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«Размещены у родственников и знакомых 501 человек, в том числе 62 ребёнка. Всего в доме на момент ЧП были прописаны 675 человек, в том числе 76 детей», — уточнили в оперштабе Кубани.

ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 18 октября после разбора завалов из повреждённых конструкций дома были обнаружены тела ещё десяти погибших. Всего в результате падения военного самолета в жилом квартале погибли 13 человек, в том числе трое детей. Пострадали 19 человек, в том числе пять детей.