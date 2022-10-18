Усть-Илимск, Иркутская область, , 09:32 — REGNUM В Иркутской области после вмешательства прокуратуры ребенок-инвалид обеспечена медицинскими изделиями, сообщает 18 октября телеграм-канал прокуратуры региона. Установлено, что 8-летняя дочь заявительницы, проживающей в Нижнеилимском районе, является ребенком-инвалидом, страдает сахарным диабетом первого типа в стадии лабораторной декомпенсации. По жизненным показаниям девочке установлена инсулиновая помпа для поддержания уровня глюкозы в крови. Однако пациентка не была современно обеспечена расходными материалами для медицинского устройства.

Детский диабет Doctordiabet.ru

Прокуратура внесла представление в региональное министерство здравоохранения. После прокурорского вмешательства ребенок-инвалид обеспечена льготными медицинскими изделиями в необходимом количестве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2022 года по представлению прокуратуры Куйтунского района защищены права детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, на бесплатное предоставление лекарств.

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