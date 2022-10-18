Саратов, , 09:40 — REGNUM Дополнительные авиарейсы в Санкт-Петербург на новогодние праздники запустят из Саратова. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба международного аэропорта «Гагарин».

Аэропорт «Гагарин» Saratov.gov.ru

Полеты авиакомпанией «Победа» намечены с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 года по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Вылет из Саратова состоится в 10:15, приземление в Санкт-Петербурге в 11:40. В обратном направлении курс будет взят в 12:20, прибытие в Саратов в 15:45. Для каждого их городов указано местное время.

Ранее ИА REGNUM передавало, в конце сентября из международного аэропорта «Гагарин» запустили новый рейс в Новосибирск.

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