Киев, 18 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Нанесён воздушный удар по энергообъекту в Киеве, сообщил 18 октября заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

Взрыв

Он рассказал о трёх попаданиях в объект, который расположен в левобережной части города.

«Предварительно три прилёта по объекту энергообеспечения на левом берегу города», — проинформировал Тимошенко.

Он предупредил, что в связи с ситуацией в городе могут быть перебои с электричеством и водой.