Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM Троих человек госпитализировали после пожара в квартире в Московском районе Петербурга, сообщили 18 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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Сообщение о пожаре в доме 6 по улице Фрунзе поступило на пульт дежурного в 00:55 мск 18 октября. На первом этаже пятиэтажного жилого дома в отдельной трехкомнатной квартире горела обстановка на площади 20 кв. метров.

«В 01:18 пожар ликвидирован. На пожаре пострадали три человека, госпитализированы в лечебное учреждение», — рассказали в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС четыре единицы техники и 17 человек личного состава.