Уфа, , 09:30 — REGNUM 14,5 млн рублей получит Башкирия из средств федерального бюджета на стимулирование производства масличных культур в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Об этом 18 октября сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на совещании в правительстве региона.

Соя Светлана Шаповалова

Он пояснил, что регионам России на эти цели дополнительно было выделено всего 4,8 млрд рублей.

Назаров также сообщил, что сельские поселения Салаватского, Краснокамского и Зилаирского районов Башкирии были признаны победителями конкурса «Лучшая муниципальная практика». Они получат по 18 млн рублей для дальнейшего развития, пояснил чиновник.

Премьер-министр правительства Башкирии также сообщил более 284 млн рублей в регионе будет направлено на ежемесячные выплаты малообеспеченным и многодетным семьям.