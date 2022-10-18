Нью-Йорк, США, , 09:26 — REGNUM Североатлантическому альянсу может грозить раскол. Такое мнение выразил главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер.

Раскол Florin Gorgan

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Он уточнил, что речь идёт о конфликтной ситуации между Анкарой и Афинами. В материале отмечается, что высокая инфляция и ослабление курса лиры приведут к тому, что войска Турции «могут внезапно появиться однажды ночью» в Греции.

Также корреспондент указывает на то, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган «сталкивается с растущими политическими и экономическими трудностями» перед президентскими выборами 2023 года, поэтому «он усиливает угрозы в адрес своего союзника по НАТО», используя язык, обычно оставляемый военными ястребами и ультранационалистами».

«Растущая напряжённость между Грецией и Турцией… угрожает добавить новое сложное измерение к усилиям Европы по сохранению своего единства против России и в борьбе с экономическим и энергетическим кризисами», — говорится в публикации.

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Также отмечается, что Турция является трудным партнёром по НАТО, поскольку Эрдоган не стал вводить санкции против России и укрепил отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, что вызывает недовольство США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия НАТО в ситуации с киевским режимом демонстрируют, что заболевание мозга альянса, о котором заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, слишком далеко зашло. По его словам, США и их союзники берут на себя огромную ответственность за опасный рост международной напряжённости.