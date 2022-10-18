Пермь, , 09:25 — REGNUM В Пермском крае годовая инфляция в сентябре 2022 года снизилась относительно предыдущего месяца на 1,17 процентных пункта — до 14,25%, сообщили в пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Инфляция в Пермском крае Пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России

В частности, темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в сентябре снизился на 2,01% — до 15,06%. Основными причинами названы рост предложения за счет увеличения отечественного производства и снятия ограничений на ввоз импортных продуктов, а также укрепление рубля в предыдущие месяцы.

Темп прироста цен на непродовольственные товары сократился на 1,33% — до 15,84% в годовом выражении. Специалисты объясняют это охлаждением потребительского спроса и постепенным восстановлением предложения.

Годовой темп прироста цен на услуги в сентябре 2022 года повысился на 0,26% — до 10,68%. Основные причины — рост затрат авиаперевозчиков по международным направлениям и необходимость компенсации возросшей цены автозапчастей в цене полисов автострахования.

Добавим, годовая инфляция в сентябре в ПФО составила 14,07%, в целом по России — 13,68%.