Лос-Анджелес, США, 18 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Кинокомпания Warner Bros. Discovery и студия DC имеют «сильное желание» снять новый фильм про Супермена, в котором к роли супергероя вернётся Генри Кавилл. Об этом 18 октября сообщает журнал The Hollywodd Reporter.

Цитата из к/ф «Человек из стали». Реж. Зак Сеайдер. 2013. США — Великобритания Генри Кавилл

Источники издания утверждают, что продюсеры проекта сейчас ищут сценаристов. Отмечается, что новый фильм по сути будет представлять собой сиквел «Человека из стали». Кинокомпания также сейчас работает над ещё несколькими картинами, в которых появится Супермен. Кроме того, инсайдеры сообщили, что режиссёр Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран («Шазам», «Шазам 2», «Аквамен») втайне ведут переговоры с Warner Bros. о новом «таинственном» проекте DC.

Напомним, ранее Генри Кавилл неоднократно давал понять, что пока он не хотел бы расставаться с ролью Супермена. В июле 2022 года инсайдеры сообщили, что британский актёр ведёт переговоры с Warner Bros. по поводу возвращения к роли.