Екатеринбург, 18 октября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Свердловской области глава строительной фирмы отсудил у государства компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В феврале 2021 года предприниматель был осуждён за мошенничество в особо крупном размере. Тогда следствие установило, что мужчина якобы не произвёл ремонт здания, хотя получил на проведение работ 14 млн рублей. Однако суд высшей инстанции вынес мужчине оправдательный приговор в связи с отсутствием состава преступления.

После реабилитации уралец обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с Министерства финансов РФ компенсацию морального вреда.

Суд частично удовлетворил иск бизнесмена и постановил взыскать с министерства 720 тыс рублей в том числе на судебные расходы. Свердловский областной суд оставил это решение без изменений.