Кишинёв, 18 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Оппозиционная партия Молдавии «Шор» 17 октября подала жалобу в Генпрокуратуру на действия сотрудников полиции Кишинёва. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Партия «Шор» подала жалобу в Генеральную прокуратуру по поводу действий полиции, которая препятствовала проведению воскресного протеста и уничтожила палаточный городок в центре столицы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе утверждают, что организаторы протестных акций действовали в соответствии с законом, а у правоохранителей не было оснований пресекать действия протестующих. Лидер партии Илан Шор заявил, что если оставить такой случай без внимания, то это может стать «нормой как для нынешней узурпаторской власти, так и для других, которые придут ей на смену».

Напомним, 16 октября в Кишинёве собрались тысячи протестующих, чтобы выйти на митинг на площади Великого национального собрания, но полиция перекрыла доступ туда. Позже правоохранители снесли палаточный городок, который стоял в столице с 18 сентября.