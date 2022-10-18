Южно-Сахалинск, , 09:23 — REGNUM На Сахалине ещё одной семье, мужчина из которой отправился на спецоперацию в защиту Донбасса, помогут отремонтировать дом, сообщил в своём телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В доме семьи из Южно-Сахалинска заменят прохудившийся пол.

Глава Сахалина отметил, что также решаются вопросы водоснабжения частного дома, устройства ребёнка в детский сад, предоставления арендного жилья семьям мобилизованных.

«Забота о родных и близких защитников Родины сейчас — наш общий долг. Представители власти всех уровней должны внимательно относиться к просьбам семей мобилизованных мужчин», — подчеркнул Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, общественная организация «Союз женщин Камчатки» передала участникам специальной военной операции в защиту Донбасса тепловизоры.