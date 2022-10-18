Воронеж, 18 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Проверку информации об избиении 15-летнего подростка в общежитии училища в селе Новая Усмань Воронежской области, появившейся в СМИ 17 октября, начали следственные органы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Ранее в ряде СМИ и пабликов появились сообщения о том, что в общежитии профессионального училища в селе Новая Усмань старшекурсник избил 15-летнего студента, мальчику потребовалась медицинская помощь. Видео с избиением подростка попало в соцсети.

Следователи намерены проверить все обстоятельства происшествия, дать оценку в том числе действиям должностных лиц учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.