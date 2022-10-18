Рубцовск, Алтайский край, , 09:21 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 18 октября информирует о серьехном пожаре6 случившемся в Рубцовске по ул. Громова. Очаг возник в подвале многоквартирного жилого дома. Площадь возгорания составила около 25 кв. м. Для тушения было задействовано 5 автоцистерн, 22 человека личного состава. В условиях задымления работали три звена газодымозащитной службы. Из опасной зоны бойцы эвакуировали 20 человек (в том числе, одного ребенка). Пожар ликвидирован.

Пожар в Рубцовске МЧС

Наиболее вероятная причина происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, высокая пожароопасность, сохранившаяся во многих районах Алтайского края, привела к десяткам пожаров. За последние сутки, 17 октября, в крае был ликвидирован 51 очаг: в 28 случаях горела трава, в 11 — мусор.

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