Брянск, 18 октября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Начальник межмуниципального отдела полиции «Брянский» задержан по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили 18 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по Брянской области.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Брянской области Взятка

По версии следствия, вечером 14 октября мужчина в одном из отделов полиции в Брянске получил от представителя коммерческой организации часть взятки в размере одного миллиона рублей. Всего подозреваемый по договорённости с коммерсантом должен был получить пять миллионов рублей, чтобы не привлекать сотрудников этой фирмы к уголовной ответственности.

Начальника полиции задержали в момент передачи денег. Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия он заключён под стражу.