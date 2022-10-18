Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Погода после шторма в Санкт-Петербурге стабилизовалась. В городе будет весь день идти дождь, но без ветра, сообщил 18 октября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы под зонтами

По его словам, дождь, который в городе на Неве идет с самого утра, задержится на весь день, но будет идти с перерывами.

«Есть и хороший момент, ветер ослабел, поэтому можно спокойно ходить с зонтиком и вырывать из рук его не будет», — заметил синоптик.

Температура воздуха в первой половине дня будет держаться в районе +9 градусов, а потом начнет понижаться. Уже в ближайшие дни она приблизится к норме и в Санкт-Петербурге, и по территории Ленинградской области.

«Завтра закончится влияние циклонов, атмосферное давление начнет повышаться. Уже утром 19 октября дожди в Санкт-Петербурге прекратятся, наступит более сухой период», — подытожил Колесов.