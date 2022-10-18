Вашингтон, 18 октября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В результате глобального потепления в Арктике появились новые маршруты, и также там имеются неразведанные запасы энергоносителей и минералов, из-за чего в арктическом регионе может произойти конфликт между Россией и США. Такое мнение 17 октября высказал американский сенатор Ангус Кинг в интервью телеканалу CNN.

Пресс-служба Министерства природных ресурсов РФ Арктика

Как отметил сенатор США, в районе Средиземного моря более тысячи лет велись войны для определения отношений между странами, которые расположены вокруг него, а потому главным вопросом в случае Арктики, по мнению Кинга, является возможность открыть этот регион и избежать ажиотажа вокруг этого.

«Изменение климата привело к «ажиотажу» вокруг Арктики из-за интереса мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, а также морского транспортного пути. <…> В Арктике возможен конфликт между Россией и США», — сказал он.

При этом Кинг заявил, что арктический регион критически важен для внешней политики США и их национальных интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Белый дом планирует учредить должность посла США по вопросам Арктики.