Париж, 18 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Глава центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало предупредил, что правительства стран рискуют создать «порочный круг», если будут подрывать усилия регуляторов по сдерживанию инфляции, как это продемонстрировал недавний пример Великобритании.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Вильруа де Гало, который входит в совет управляющих Европейского центрального банка, сказал в интервью Financial Times, что резкий рост стоимости заимствований британского правительства после того, как в сентябре оно объявило о сокращении налогов на 45 млрд фунтов, не обеспеченных финансированием, подчеркнул важность «последовательного сочетания политики» центральных банков и правительства.

«Если вы проводите антиинфляционную монетарную политику и есть сомнения в том, что ваша налоговая политика будет способствовать росту инфляции, то вы рискуете породить порочный круг», — сказал Вильруа де Гало.

Недавние события в Великобритании, где фискальные меры властей вызвали потрясения на рынках и привели к отставке министра финансов и падению доверия к правительству, вызвали у Вильруа де Гало смех. По его словам, едва ли основные страны еврозоны повторят эту ошибку.

Он также выразил раздражение той идеей, что ЕЦБ рискует ввергнуть экономику в рецессию повышением ставок, и сказал, что это «не соответствует действительности». Главный риск, на его взгляд, представляет не повышение ставок, а энергетический кризис.