Тверь, , 09:17 — REGNUM Единовременные выплаты по 150 тысяч рублей получат мобилизованные жители Тверской области. Такое решение было принято 17 октября, о нём объявил губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Единовременные выплаты получат жители региона, призванные в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации. Произвести их обещают в течение нескольких дней уже с 18 октября.

Отметим, что ранее власти Тверской области приняли решение закупить дополнительную экипировку для мобилизованных жителей: спальные мешки, пенопропиленовые коврики, комплекты нательного термобелья, утепленную резиновую обувь, термосы, а также индивидуальные аптечки. В регионе действует комплекс мер поддержки и семей военнослужащих и добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, единовременные выплаты для мобилизованных граждан предусмотрены на федеральном уровне, также свои выплаты установили и в целом ряде регионов.