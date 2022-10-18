Пермь, , 09:16 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор 41-летнему жителю Перми, который предложил взятку судебному приставу, сообщили в СУ СКР по региону

Взятка

Установлено, что в мае 2022 года предложил передать 100 тысяч рублей судебному приставу-исполнителю за совершение заведомо незаконных действий. Пристав должен был заменить акт изъятия имущества на аналогичный документ с указанием ложных сведений об автомобиле должника. Это позволили бы незаконно снять арест с транспортного средства.

Пристав проинформировал о преступном предложении правоохранителей. Передача взятки проходила под контролем силовиков.

Суд назначил взяткодателю наказание в виде трёх лет лишения свободы условно со штрафом 1 миллион рублей.