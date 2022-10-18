Махачкала, 18 октября 2022, 09:16 — REGNUM В Дагестане подходит к концу работа по призыву в войска резервистов в рамках частичной мобилизации. Процесс в республике проходил не без ошибок. В настоящее время перекосы исправляются, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
Он отметил, что в настоящее время удалось «наладить механизм возвращения ошибочно мобилизованных дагестанцев». Их места сейчас занимают другие резервисты, которые подлежат призыву.
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