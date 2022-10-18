Махачкала, , 09:16 — REGNUM В Дагестане подходит к концу работа по призыву в войска резервистов в рамках частичной мобилизации. Процесс в республике проходил не без ошибок. В настоящее время перекосы исправляются, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Мобилизация в Дагестане Телеграм-канал администрации главы Дагестана

«В Дагестане мы уже готовимся подвести итоги частичной мобилизации. <…> В ближайшее время мы эту работу полностью завершим, будем ждать наших ребят домой с Победой и заботиться об их семьях», — написал Меликов 17 октября в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в настоящее время удалось «наладить механизм возвращения ошибочно мобилизованных дагестанцев». Их места сейчас занимают другие резервисты, которые подлежат призыву.

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