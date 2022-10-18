Екатеринбург, , 09:16 — REGNUM Автовладельцам необходимо позаботиться о своевременной замене резины на транспортных средствах. Об этом сообщает 18 октября пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.

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Поводом для такого напоминания послужил прогноз синоптиков. По их данным, на нынешней неделе в регионе по ночам похолодает до минусовых температур. Пройдут дожди и мокрый снег. И в дальнейшем температура воздуха будет лишь понижаться.

«Установка зимних шин поможет избежать неприятных ситуаций и ДТП на скользкой и заснеженной дороге. Не откладывайте процесс замены шин», — предупреждают автоинспекторы.

Также в ГИБДД обращаются к водителям, не имеющим достаточного опыта вождения. Им рекомендуют отложить поездки на более благоприятное время.