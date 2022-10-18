Берн, 18 октября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse согласился выплатить $495 млн для урегулирования дела, связанного с ипотечными инвестициями в США, сообщает агентство Reuters.

Roland zh Штаб-квартира Credit Suisse Group AG — крупнейшего иностранного держателя российских ГКО в Цюрихе

Речь идет о судебном споре, касающегося времен финансового кризиса 2008 года, когда займы и ипотечные кредиты были предоставлены лицам, у которых был недостаточный доход или плохая кредитная история. Такая ситуация привела к тому, что рынок потерял миллионы долларов из-за безнадежных долгов, поскольку некоторые заемщики объявили дефолт по своим обязательствам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Credit Suisse планирует выкупить собственные облигации по значительно сниженным ценам на сумму около $3 млрд.