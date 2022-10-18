Казань, 18 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В столице Татарии после капитального ремонта открыли детскую музыкальную школа №1 имени П. И. Чайковского. К 90-летию учреждение (объект культурного наследия) полностью реконструировали. На праздничный концерт в честь открытия пригласили народных артистов России Дениса Мацуева и Константина Хабенского, сообщает мэрия.

Kzn.ru На открытии музыкальной школы в Казани

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, решение о капремонте первой музыкальной школы было принято в преддверии ее 90-летия. В 2015 году здание получило статус объекта культурного наследия.

Гостям показали новые музыкальные инструменты и более 30 банкеток с регулируемой высотой. На капитальный ремонт и закупку оборудования выделялось 174,1 млн рублей из городского и республиканского бюджетов.

«Самое правильное вложение — вложение в детей, которое обязательно окупится», — отметил актер Константин Хабенский.

На пианиста Дениса Мацуева учреждение произвело сильное впечатление.

«Спасибо, что пригласили нас на открытие знаменитой школы. Уверен, что обновленные стены будут радовать глаз, а культурная начинка учреждения останется на таком же высоком уровне», — сказал пианист.

Напомним, в Татарии в 2022 году капитально отремонтировали здание, в котором расположена Арская детская школа искусств. На ремонт потребовалось около 20 млн рублей. Также были закуплены музыкальные инструменты, оборудование и литература.

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