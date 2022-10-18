Красноярск, 18 октября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В ряде территорий Красноярского края ожидается зимняя погода.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по региону, на юге Таймыра 19 октября местами прогнозируются порывы ветра 17-22 м/с. Также синоптики обещают сильный снег, ночью местами метель.

В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах местами ожидается гололедица. Водителей и пешеходов просят учитывать этот прогноз и строго соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городе Красноярске на предстоящей неделе ожидается переменчивая погода, временами пройдут небольшие дожди. Днём 23 октября возможен дождь с мокрым снегом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии 18–19 октября прогнозируются существенные осадки.

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