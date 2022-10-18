Балахна, Нижегородская область, , 09:25 — REGNUM Из-за стены Дома культуры в Балахне извлекли замурованный 30 лет назад бюст Владимира Ленина, который был помещен в нишу за стеной строителями при реконструкции здания. Мероприятие по извлечению бюста прошло почти в торжественной обстановке.

Бюст В.И. Ленина MrYantit

О том, что за деревянной стеной находится бюст «вождя все времен и народов» сотрудники ДК знали, но не пытались ничего предпринять, сообщает telegram-канал Ni Mash. Однако в день девяностолетия Дома культуры у стены собрались сотрудники учреждения и мужчина с инструментом, который предназначен для ликвидации забитой досками ниши.

После того, как была убрана первая доска и появилась часть скульптурного изображения, раздались восторженные возгласы. Сотрудники ДК кричали и аплодировали. Что планируют делать с бюстом в дальнейшем — неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, в начале октября в финском городе Котке снесли последний памятник Владимиру Ленину — скульптуру Матти Варика. Его отвезли в хранилище музея Кюменлааксо. Бюст в Котке находился у въезда в город в сквере имени Ленина. Установлен был в августе 1979 года. Скульптуру эстонец Варик подарил городу от лица Таллина.

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