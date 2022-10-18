Джакарта, , 09:08 — REGNUM У России есть «дружественные» страны, в том числе в регионе Юго-Восточной Азии, которые не собираются вводить санкции против Москвы, сообщает Sindonews.

АСЕАН, 2022 Asean.org

Некоторое время назад министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Мьянму для встречи с высшими должностными лицами военного правительства страны. Во время визита глава МИД России назвал Мьянму дружественным партнером, с которым он давно поддерживает контакт. Кроме того, у двух стран есть прочная основа для налаживания широкого сотрудничества в различных секторах. Отношения между Мьянмой и Россией в последние годы улучшились. Москва является основным поставщиком оружия для вооруженных сил Мьянмы.

Вьетнам дважды воздерживался от критического взгляда ООН на Россию. В конце концов, Вьетнам проголосовал против резолюции. В совокупности существует несколько факторов, которые удерживают Вьетнам, во-первых, Москва исторически была довольно влиятельным сторонником Ханоя. Кроме того, Москва стала крупнейшим поставщиком оружия, используемого вьетнамскими военными. Россия ещё стала ключевым партнером Вьетнама в нефтяных проектах в Южно-Китайском море.

Россия использует свое влияние в сфере продажи оружия, туризма, инвестиций и дипломатической поддержки Таиланда, чтобы сдержать волну глобальных санкций. 28 февраля Таиланд отказался осудить действия России.

Как сообщало ИА REGNUM, член комиссии I палаты представителей Кристина Арьяни заявила, что саммит G20 должен быть поддержан всеми сторонами, поскольку успех зависит не только от возможности представить всех мировых лидеров на одном форуме.

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