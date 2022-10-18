Курск, 18 октября 2022, 09:08 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил глубокие соболезнования жителям Ейска Краснодарского края, об этом он написал 18 октября в телеграм-канале.
Курский губернатор также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 октября военный самолёт Су-34 упал в жилой массив, в результате в многоэтажном жилом доме произошёл пожар. На утро 18 октября подтверждена гибель 13 человек, 19 человек госпитализированы.