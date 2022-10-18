Кривой Рог, Украина, 18 октября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В городе Кривой Рог, находящемся на контролируемой террористическим режимом Киева территории, прогремели взрывы. Об этом 18 октября сообщил мэр города Александр Вилкул в своём телеграм-канале.

1stvc.net Взрыв

«Кривой Рог. Взрывы в северной части города», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение пяти минут в Харькове произошло не менее двух серий взрывов.