Каталония, Испания, , 09:08 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссера Ким Хон Сона «Корабль в Пусан» удостоен двух наград Международного фестиваля фантастических фильмов в Сиджесе. Об этом сообщает Yonhap News.

Кинофестиваль Rocco Lucia

Согласно опубликованным данным, южнокорейский научно-фантастический боевик удостоен специального приза жюри и особого упоминания.

Фильм «Корабль в Пусан» повествует о бунте, возникшем на грузовом корабле, используемом для перевозки опасных преступников из Манилы (Филиппины) в Пусан (Южная Корея).

Боевик режиссера Ли Сан Ёна «Криминальный город 2» получил приз зрительских симпатий в категории «Фокус Азии».

Международный фестиваль фантастических фильмов в Сиджесе — одним из самых известных в мире фестивалей жанрового кино, специализирующимся на фэнтези и ужасах.