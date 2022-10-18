Мариуполь, ДНР, , 09:06 — REGNUM Дети главы Чечни Рамзана Кадырова, которые в эти дни находятся в Донецкой Народной Республике навестили ветеранов Великой Отечественной войны в городе Мариуполе. По поручению главы Регионального общественного фонда они передали денежные средства двоим ветеранам.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

«Внуки первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Ахмат, Эли и Адам побывали в гостях в Мариуполе у 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны Степана Волошина . Степан Васильевич был рад видеть гостей и пообщаться с ними. В беседе Ахмат, Эли и Адам особо подчеркнули, что никогда не забудут тех, кто защищал Родину от фашистов во время Великой Отечественной войны», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Во время встречи внуки Ахмата Кадырова передали ветерану денежные средства от Регионального общественного фонда. Поручение об оказании помощи дала президент фонда Аймани Кадырова.

В этот же день состоялась встреча Дочери Кадырова Айшат Кадыровой с ветераном Великой Отечественной войны — Тамарой Федченко. Жительница Мариуполя, которой 91 год, тепло встретила гостей, рассказала о своем жизненном пути. Ей также помогли денежными средствами от фонда имени Ахмата Кадырова. Кроме того, было принято решение об оказании помощи в благоустройстве дома ветерана.

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