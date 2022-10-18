Дети Кадырова навестили ветеранов войны в Мариуполе
Мариуполь, ДНР, 18 октября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Дети главы Чечни Рамзана Кадырова, которые в эти дни находятся в Донецкой Народной Республике навестили ветеранов Великой Отечественной войны в городе Мариуполе. По поручению главы Регионального общественного фонда они передали денежные средства двоим ветеранам.
Во время встречи внуки Ахмата Кадырова передали ветерану денежные средства от Регионального общественного фонда. Поручение об оказании помощи дала президент фонда Аймани Кадырова.
В этот же день состоялась встреча Дочери Кадырова Айшат Кадыровой с ветераном Великой Отечественной войны — Тамарой Федченко. Жительница Мариуполя, которой 91 год, тепло встретила гостей, рассказала о своем жизненном пути. Ей также помогли денежными средствами от фонда имени Ахмата Кадырова. Кроме того, было принято решение об оказании помощи в благоустройстве дома ветерана.