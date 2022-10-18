Будапешт, , 09:05 — REGNUM Нынешний, 2022 год и без того выдался крайне непростым на фоне конфликта на территории бывшей УССР, однако с приближением холодов отчетливее проступает еще одна опасность: риск начала гражданской войны на Европейском континенте, пишет венгерский историк Ласло Бернат Веспреми в статье, вышедшей 18 октября в The American Conservative.

Питер Брейгель Старший. Охотники на снегу. 1565

В частности, новой бурной волны протестов ожидает немецкий социолог Петр Коциба, по словам которого на уличные демонстрации граждан зовут не только правые, но и левые.

«Если кризис продлится дольше, нельзя исключать формирования террористических группировок, как это было во время протестов против беженцев», — пояснил исследователь немецким СМИ.

Схожей точки зрения придерживается и ведущего аналитика компании Verisk Maplecroft Торбьорн Солтведт.

«Зимой вполне можно ожидать, что в некоторых развитых странах Европы начнутся более серьезные гражданские беспорядки», — подчеркнул он.

Не испытывают оптимизма и власти: глава управления внутренней разведки земли Тюрингия Штефан Крамер отметил немецкой телерадиокомпании ZDF, что он ожидает, что «в законные протесты могут проникнуть экстремисты… и что вполне вероятно, что некоторые из них [протестов] примут насильственный характер».

Для тех, кто не обращает внимания на социальную дезинтеграцию Западной Европы эти предупреждения могут стать неожиданностью. Так, за последние десять лет в странах Европы произошла целая серия социальных кризисов, от значительного роста стоимости жизни до массовой иммиграции и карантина из-за пандемии. Зима же без энергии может оказаться последней каплей.

«Немногие темы вызывают такие же споры, как перспектива гражданской войны между иммигрантов и неонацистами в Европе. Тема эта — минное поле. Любой, кто не осуждает ультраправое насилие в достаточно решительных выражениях, может легко оказаться обвиненным в «обелении» преступников. В то же время многим консерваторам в Европе так надоело, что всех и вся называют «крайне правыми», что они не хотят больше слышать о реальной неонацистской угрозе», — подчеркнул автор.

За последние годы возможность гражданской войны между исламскими и крайне правыми террористами в Европе все чаще становилась темой обсуждения со стороны исследователей и политиков. Такое развитие событий не исключили либертарианский исламовед Аяан Хирси Али, британская «антифашистская» неправительственная организация Hope not Hate, а также президент Франции Эммануэль Макрон.

«Итак, загорятся ли европейские города этой зимой? Хотя невозможно точно знать, что произойдет, массовые протесты и гражданские беспорядки кажутся почти неизбежными: на самом деле протесты уже происходят в Чехии и Германии», — продолжил автор.

Веспреми напомнил и о «связанных с инфляцией» событиях начала года в Казахстане, а также о вызванных высокими ценами на энергоносители протестах, прокатившихся по Европе в марте. Он также привел слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который после поражения левых в Италии заявил, что «неудивительно, что разозленные люди, которые чувствуют себя обманутыми, сменили одно за другим правительства, которые ввели [антироссийские] санкции».

«Возможно, время еще раз докажет правоту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — отметил Веспреми.

«Учитывая грядущие холода и горячие трения между крайне правыми и исламистскими экстремистами, учитывая грядущие холода и горячие трения между крайне правыми и исламистскими экстремистами, вполне может быть, что до того, как зима закончится, за ними последуют несколько других глобалистских европейских правительств», — заключил он.