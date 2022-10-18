В Европе всё выше риск гражданской войны — The American Conservative
Будапешт, 18 октября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Нынешний, 2022 год и без того выдался крайне непростым на фоне конфликта на территории бывшей УССР, однако с приближением холодов отчетливее проступает еще одна опасность: риск начала гражданской войны на Европейском континенте, пишет венгерский историк Ласло Бернат Веспреми в статье, вышедшей 18 октября в The American Conservative.
В частности, новой бурной волны протестов ожидает немецкий социолог Петр Коциба, по словам которого на уличные демонстрации граждан зовут не только правые, но и левые.
Схожей точки зрения придерживается и ведущий аналитик компании Verisk Maplecroft Торбьорн Солтведт.
Не испытывают оптимизма и власти: глава управления внутренней разведки земли Тюрингия Штефан Крамер отметил немецкой телерадиокомпании ZDF, что он ожидает, что «в законные протесты могут проникнуть экстремисты… и что вполне вероятно, что некоторые из них [протестов] примут насильственный характер».
Для тех, кто не обращает внимания на социальную дезинтеграцию Западной Европы, эти предупреждения могут стать неожиданностью. Так, за последние десять лет в странах Европы произошла целая серия социальных кризисов, от значительного роста стоимости жизни до массовой иммиграции и карантина из-за пандемии. Зима же без энергии может оказаться последней каплей.
За последние годы возможность гражданской войны между исламскими и крайне правыми террористами в Европе все чаще становилась темой обсуждения со стороны исследователей и политиков. Такое развитие событий не исключили либертарианский исламовед Аяан Хирси Али, британская «антифашистская» неправительственная организация Hope not Hate, а также президент Франции Эммануэль Макрон.
Веспреми напомнил и о «связанных с инфляцией» событиях начала года в Казахстане, а также о вызванных высокими ценами на энергоносители протестах, прокатившихся по Европе в марте. Он также привел слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который после поражения левых в Италии заявил, что «неудивительно, что разозленные люди, которые чувствуют себя обманутыми, сменили одно за другим правительства, которые ввели [антироссийские] санкции».