Тюмень, 18 октября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Тюмени прошли учебно-полевые сборы по военной подготовке казаков. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Тюменский казак готовится к участию в спецоперации

В тренировочных занятиях принял участие личный состав отдельского казачьего общества Тюменской области. Всего более 50 казаков из девяти казачьих обществ региона.

Казаки тренировались во владении стрелковым оружием, способам передвижения на поле боя, оказанию доврачебной медицинской помощи в условиях, приближённых к боевым действиям, устройству фортификационных сооружений, основам современных средств и способов ведения разведки в условиях специальной военной операции.

Отмечается, что на сегодня из Тюменской области 47 казаков вступили в ряды добровольцев, из них 21 казак — находится в зоне специальной военной операции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа ямальских казаков поехала служить на передовую специальной военной операции в батальон «Терек».