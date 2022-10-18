Ашхабад, 18 октября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Отношения Ашхабада и Баку вышли на качественно новую ступень взаимодействия, отметил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов 18 октября в поздравлении своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Туркмения

Бердымухамедов подчеркнул приверженность туркменской стороны дальнейшему сотрудничеству, расширению и углублению межгосударственного диалога, отвечающего интересам двух стран.

«Сегодня Туркменистан и Азербайджан вышли на качественно новую ступень взаимодействия в межгосударственных отношениях, основанных на дружбе, уважении и взаимопонимании», — говорится в послании, опубликованном газетой «Нейтральный Туркменистан».

Глава Туркмении отметил, что под руководством Алиева Азербайджан добился значительных успехов в политической и социально-экономической сферах. Республика продолжает своё поступательное развитие

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