Нью-Йорк, США, , 09:04 — REGNUM Потоковый сервис Netflix отложил премьеру документальной картины о принце Гарри и Меган Маркл на фоне скандала, в который попал сериал «Корона». Об этом 18 октября сообщает портал Deadline.

Кадр из сериала «Корона» Скриншот YouTube

Ожидалось, что Netflix начнёт показывать ленту вскоре после релиза продолжения «Короны», сейчас руководство компании приняло решение перенести премьеру фильма на 2023 год. Это произошло на фоне скандала из-за сюжета первого эпизода пятого сезона «Короны», который рассказывает о том, как в 1991 году Карл III (ранее принц Чарльз) во время разговора с бывшим премьер-министром Великобритании Джоном Мейджором якобы сказал, что Елизавета II слишком долго сидит на троне.

Ранее Джон Мейджор назвал сюжет вышеупомянутой серии «Короны» «злонамеренной чушью» и заявил, что подобного разговора никогда не было. Многие британцы предложили бойкотировать сериал. Премьера продолжения шоу состоится на сайте Netflix 9 ноября 2022 года.

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