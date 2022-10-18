Токио, 18 октября 2022, 09:03 — REGNUM Расследование в отношении религиозной организации «Церковь объединения», связь с которой фактически обрушила рейтинг правительства премьер-министра Японии Фумио Кисиды, может быть инициировано властями ещё до конца текущего года. Об этом со ссылкой на выступление Кисиды на дебатах в парламенте 18 октября сообщает телеканал NHK.
Предполагается, что 25 октября откроется заседание экспертов по рассмотрению конкретных критериев для начала расследования.
До настоящего времени право на расследование, которое предусматривает японский закон о деятельности религиозных организаций, не применялось в стране ни разу. Перемена в отношении правительства к такому расследованию деятельности религиозной организации «Союз семей за всеобщий мир и объединение», более известной как «Церковь объединения», произошла на фоне обвального падения рейтингов действующего кабинета.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился провести расследование в отношении Церкви объединения, после того как вследствие убийства бывшего премьера Синдзо Абэ выявились тесные связи между ней и членами правящей партии.
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