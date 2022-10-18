Токио, , 09:03 — REGNUM Расследование в отношении религиозной организации «Церковь объединения», связь с которой фактически обрушила рейтинг правительства премьер-министра Японии Фумио Кисиды, может быть инициировано властями ещё до конца текущего года. Об этом со ссылкой на выступление Кисиды на дебатах в парламенте 18 октября сообщает телеканал NHK.

Фумио Кисида Иван Шилов © ИА REGNUM

Фумио Кисида «К рассмотрению некоторых жалоб на деятельность этой организации уже были привлечены сотрудники полиции. Есть вероятность, что она нарушала нормы уголовного права».

Предполагается, что 25 октября откроется заседание экспертов по рассмотрению конкретных критериев для начала расследования.

До настоящего времени право на расследование, которое предусматривает японский закон о деятельности религиозных организаций, не применялось в стране ни разу. Перемена в отношении правительства к такому расследованию деятельности религиозной организации «Союз семей за всеобщий мир и объединение», более известной как «Церковь объединения», произошла на фоне обвального падения рейтингов действующего кабинета.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился провести расследование в отношении Церкви объединения, после того как вследствие убийства бывшего премьера Синдзо Абэ выявились тесные связи между ней и членами правящей партии.

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