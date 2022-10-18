Сиэтл, США, , 09:03 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Андрей Свечников nhl.com

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Также отличились Сет Джарвис, Себастьян Ахо и Джордан Мартинук.

В составе «Сиэтла» точным броском отметился нападающий Андре Бураковски.

«Каролина» набрала шесть очков в трёх матчах, одержав три победы подряд на старте сезона. «Сиэтл» потерпел третье поражение при одной победе, на счету команды три очка.

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