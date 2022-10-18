Дубль Свечникова принёс «Каролине» разгромную победу над «Сиэтлом»
Сиэтл, США, 18 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.
nhl.com
Андрей Свечников
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Также отличились Сет Джарвис, Себастьян Ахо и Джордан Мартинук.
В составе «Сиэтла» точным броском отметился нападающий Андре Бураковски.
«Каролина» набрала шесть очков в трёх матчах, одержав три победы подряд на старте сезона. «Сиэтл» потерпел третье поражение при одной победе, на счету команды три очка.
Читайте также: Дубль Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Монреалем»