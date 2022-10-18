Буэнос-Айрес, , 09:02 — REGNUM Соглашение по обеспечению безопасности Запорожской АЭС возможно заключить до конца 2022 года. Такое мнение во время визита в Аргентину высказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ Iaea.org

Глава агентства рассказал о «хорошем диалоге» с президентами России Владимиром Путиным и лидером киевского террористического режима Владимиром Зеленским по поводу атомной электростанции.

«Я считаю, что это возможно. У нас был очень хороший диалог с президентом Путиным и с Зеленским. Важно, чтобы было соглашение о базовых принципах для защиты АЭС. Это возможно, но нужно дальше работать», — цитирует ТАСС Гросси.

Он также добавил, что надеется снова скоро посетить Россию и встретиться Путиным.

Напомним, 11 октября в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Российский лидер заявил об опасности политизации темы АЭС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гроссии заявлял, что после консультаций с Москвой и Киевом возможность создания зоны безопасности для Запорожской АЭС укрепилась. Он подчеркнул, что ситуация на Запорожской АЭС неприемлема, необходимо немедленно принять меры для её защиты.

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