Вашингтон, , 09:01 — REGNUM При отсутствии военной помощи от США и Североатлантического альянса (НАТО) киевский режим не протянет и месяца. Об этом 17 октябре написал издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Правительство Владимира Зеленского полностью зависит от беспрецедентной военной, финансовой и политической помощи США и НАТО, без которой [Киев] не смог бы продержаться под натиском России и месяц», — написал он в своей статье.

При этом Саймс выразил сомнения в целесообразности принятого нынешней администрацией США решения о представлении Киеву право вето на любые российско-американские соглашения, которые касаются киевского режима.

«Было бы серьёзной ошибкой считать, что НАТО должна поддерживать [Киев] столько, сколько потребуется, не пытаясь найти дипломатическое решение конфликта, который легко может выйти из-под контроля», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский олигарх Илон Маск заявил, что отозвал запрос на финансирование спутниковой системы Starlink на территории бывш. УССР со стороны Пентагона.