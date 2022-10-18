18 октября 2022 | Время чтения 1 мин

Трагедия в Ейске потрясла всю Россию. Свои соболезнования родственникам погибших выразили пользователи соцсетей.

Татьяна Иващенко, , 11:55 — REGNUM Ужасная трагедия, произошедшая в краснодарском Ейске, потрясла всю Россию. Свои комментарии по этому поводу оставляют и пользователи соцсетей.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Интернет-пользователи выражают слова соболезнования родным и близким погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим. Также они считают, что власти — городские, региональные и федеральные — должны приложить все усилия, чтобы помочь пострадавшим жителям дома и родственникам погибших.

«Ужас какой», — комментирует подписчик новостного телеграм-канала с ником Антипод.

«Как же так?! Как же жалко!» — пишет Ann.

«Как людей жалко! Царствие небесное», — оставила эмоциональный комментарий Адриана.

«Вот поэтому я ни за руль, ни за штурвал никогда не сяду. Нести такой груз до конца жизни», — рассуждает Юрий.

«Печально очень, беда пришла, откуда не ждали», — подчеркнул Amid V.

«Дом восстановят или снесут?» — интересуется Макс А.

«Боже, как жаль людей…» — грустит Соня.

«Траектория полёта не должна проходить над домами…» — отметил Джонни Д.

«Должны быть сделаны выводы», — считает Д. П.

Пожар после падения Су-34 в Ейске. Цитата из видeo «ЧП в Ейске». 17.10.2022

«Сейчас ещё нужно искать и наказывать провокаторов, публикующих фейки в соцсетях. После каждой крупной трагедии так», — пишет Татьяна.

«Произошедшее — очень печально», — констатировал Ф. Л.

«Беда…» — подчеркнула Людмила.

«Детей жалко больше всего» — выразил своё мнение Евгений Т.

«Всех жалко!!!» — подытожила обсуждение Александра К.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в городе Ейске Краснодарского края погибли 13 человек, в том числе трое детей. 19 человек пострадали.

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